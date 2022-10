https://fr.sputniknews.africa/20221025/une-serie-dexplosions-se-serait-produite-pres-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1056624234.html

Une série d’explosions se serait produite près de la centrale nucléaire de Zaporojié

Une série d’explosions aurait retenti ce soir dans la ville d’Energodar non loin de la centrale nucléaire de Zaporojié, indiquent des chaînes Telegram russe et... 25.10.2022, Sputnik Afrique

Des chaînes Telegram russes et ukrainiennes ont relaté, dans la soirée du mardi 25 octobre, plusieurs explosions dans la ville d’Energodar, située à proximité de la centrale nucléaire de Zaporojié. Pour le moment, elles n’en précisent pas l’origine.Ces nouvelles informations suscitent d’autant plus l’inquiétude qu’elles surviennent dans le contexte d’avertissements de Moscou sur une possible provocation nucléaire préparée par Kiev. Il s’agit notamment d’une "bombe sale", soit une arme conventionnelle contenant des matériaux radioactifs. L’un des moyens de mettre en place une telle provocation est de frapper un site de stockage de déchets radioactifs qui se trouve sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporojié. Ces derniers mois, Moscou met en garde à plusieurs reprises Kiev contre les frappes en direction de la centrale.Selon les estimations de la société russe Rosenergoatom, le site de stockage de la centrale abrite près de 50 tonnes de déchets radioactifs. Malgré le danger d’émission des matériaux radioactifs, la zone de la centrale est ciblée régulièrement par l’armée ukrainienne.

