https://fr.sputniknews.africa/20221025/un-presume-malfrat-deguise-en-fou-est-demasque-au-burkina-faso-1056615516.html

Un présumé malfrat déguisé en "fou" est démasqué au Burkina Faso

Un présumé malfrat déguisé en "fou" est démasqué au Burkina Faso

Un individu qui se faisait passer pour un handicapé mental a été interpellé dans la ville burkinabé de Fada N’Gourma. Plusieurs "objets suspects" ont été... 25.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-25T12:09+0200

2022-10-25T12:09+0200

2022-10-25T12:10+0200

afrique subsaharienne

burkina faso

cambriolage

interpellation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1045783716_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_99b10b3b201305c56f9351f5e6adc6e2.jpg

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) de Burkina Faso ont interpellé un individu qui passait pour un "fou", rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB). L’homme, parlant couramment l’anglais, séjournait à Fada N’Gourma depuis près de trois ans, "dans un endroit d’un service public où il a entassé diverses ordures", selon l’agence.Il a été interpellé après que des témoins l’avaient aperçu arborant une tenue assimilable à un "treillis", toujours selon l’agence. Les investigations des FDS ont permis de découvrir des "objets suspects" dans le tas d’ordures de l’individu, relate l’AIB sans donner plus de détails.Fin août, la police nationale a démantelé un réseau de présumés voleurs opérant à Fada N’Gourma. Parmi les objets saisis ont été trouvés un congélateur, des matelas et des chaises en plastiques, des pièces détachés de motos, d’après le média Koaci.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, cambriolage, interpellation