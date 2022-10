https://fr.sputniknews.africa/20221019/le-nombre-de-personnes-deplacees-au-burkina-a-cause-de-linsecurite-depasse-17-million-1056565368.html

Le nombre de personnes déplacées au Burkina à cause de l'insécurité dépasse 1,7 million

2022-10-19T19:34+0200

2022-10-19T19:34+0200

2022-10-19T19:44+0200

Le nombre de personnes déplacées à cause de l'insécurité au Burkina Faso est passé de 1.520.012 en date du 30 avril dernier à 1.719.332 en date du 30 septembre, précise un rapport du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR) publié ce mercredi 19 octobre.Ces déplacés se composent de 16,72% d'hommes, 22,89% de femmes et 60,40% d'enfants, tandis que les communes qui reçoivent le plus de déplacés sont Djibo (Sahel, 15,67%), Ouahigouya (Nord, 8,34%) et Kaya (Centre-Nord, 6,39%).Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et a provoqué le déplacement de plusieurs centaines de milliers d'autres.

