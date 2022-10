https://fr.sputniknews.africa/20221025/maroc--un-investissement-de-pres-dune-centaine-de-millions-en-vue-1056620442.html

Maroc: un investissement de près d’une centaine de millions en vue?

Maroc: un investissement de près d’une centaine de millions en vue?

Alors que le Maroc va accueillir sa première giga-usine de batteries pour véhicules électriques, le secteur des nouvelles technologies a attiré l’attention du... 25.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-25T17:17+0200

2022-10-25T17:17+0200

2022-10-25T17:38+0200

afrique

maroc

egypte

investissements

technologies

futur

maghreb

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103769/56/1037695640_0:206:1920:1286_1920x0_80_0_0_20f1624d57ab9d8a70c70089fe8c0aa3.jpg

Des investissements en vue? Le magnat égyptien Naguib Sawiris serait prêt à investir 100 millions de dollars au Maroc. Ce nouvel investissement viserait plus le secteur des nouvelles technologies.Le domaine visé serait le high-tech, plus précisément l’industrie des batteries pour véhicules électriques, indique l’agence de presse MAP.Prenant la parole lors du forum Choiseul Africa Business, organisé le 20 octobre à Casablanca, le milliardaire égyptien a dit qu’il souhaitait essayer le marché marocain dans les prochaines années. S’adressant sur le secteur concerné, il a expliqué qu’il serait en mesure de de miser 100 millions de dollars dans le projet Gigafactory de batterie, en préparation au Maroc.Le secteur marocain des technologies de l’information et de communication a connu une forte progression depuis les années 1990 notamment avec la stratégie de la libération. Pour rappel, Naguib Sawiris est un homme d’affaires, qui est à la tête d’Orascom Investment Holding. Orascom Investment Holding opère comme une société holding avec des investissements principalement dans les secteurs des télécommunications, des medias et de la technologie depuis sa création en 2011.

afrique

maroc

egypte

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, maroc, egypte, investissements, technologies, futur, maghreb, économie