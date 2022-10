https://fr.sputniknews.africa/20221025/le-defi-principal-de-rishi-sunak-nouveau-premier-ministre-britannique-1056620021.html

Le défi principal de Rishi Sunak, nouveau premier ministre britannique

Le défi principal de Rishi Sunak, nouveau premier ministre britannique

Rishi Sunak doit "démontrer au monde que le Royaume-Uni est un pays gouvernable et un pays sensé" et calmer ainsi les marchés financiers, avance auprès de Sputnik un expert.

Alors que le roi britannique Charles III a rencontré ce 25 octobre Rishi Sunak en demandant à ce dernier de former un nouveau gouvernement, quels défis sont devant le nouveau premier ministre? Dans un commentaire à Sputnik, Alistair Jones, professeur agrégé de politique à l'Université de Montfort, insiste sur la preuve de stabilité que Rishi Sunak doit apporter.De nombreux députés britanniques s'attendent à ce que l’ancien secrétaire en chef du Trésor continue d’appliquer son approche sensée et pragmatique, d’après l’expert.Futur gouvernementConcernant la formation du nouveau gouvernement, le point crucial consiste à inclure toutes les ailes du parti conservateur, et ainsi de ne pas répéter les couacs de Boris Johnson et Liz Truss. Ces derniers avaient l'habitude de former leurs cabinets avec leurs proches alliés, provoquant des divisions au sein du parti, poursuit l’expert.Après sa nomination par le roi Charles III Rishi Sunak, 42 ans, le plus jeune parmi les premier ministres britanniques, s'est adressé à la nation devant le 10 Downing Street en promettant d’unir le pays "non pas avec des mots, mais avec des actes".

