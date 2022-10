https://fr.sputniknews.africa/20221020/la-premiere-ministre-britannique-liz-truss-annonce-sa-demission-1056572998.html

La Première ministre britannique Liz Truss annonce sa démission

La Première ministre britannique Liz Truss a annoncé sa démission sur fond d'instabilité politique dans le pays. 20.10.2022, Sputnik Afrique

Liz Truss a annoncé ce jeudi 20 octobre qu'elle quittait son poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Elle jette l'éponge après seulement six semaines de mandat.Liz Truss est intervenue devant les journalistes au 10, Downing street, à l'issue d'une rencontre avec Graham Brady, député à la tête du Comité 1922 chargé de l'organisation interne du parti conservateur (et donc d'une éventuelle procédure de remplacement).Les élections d'un nouveau chef des conservateurs et, en conséquence, du Premier ministre auront lieu la semaine prochaine, a précisé Mme Truss.Le mandat de Liz Truss sera probablement le plus court de l'histoire britannique. Elle est restée en poste pendant 45 jours et le restera encore un certain temps avant la nomination d'un successeur. L'anti-record précédent appartenait à George Canning, décédé en 1827 le 119e jour de son mandat.Liz Truss est la troisième femme Première ministre britannique après Margaret Thatcher et Theresa May.

