La Russie n’a jamais eu l’intention d’utiliser d’armes nucléaires en Ukraine, a déclaré ce mardi 25 octobre Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies, sur fond de préparation par Kiev d’une provocation à la "bombe sale".Il a demandé de diffuser sa lettre au Conseil de sécurité de l’Onu et à l’Assemblée générale en tant que document officiel.Conséquences de l’explosion d’une "bombe sale" ukrainienneLe diplomate russe a appelé l’Occident à pousser Kiev à renoncer à ses projets concernant la "bombe sale".Il a en outre invité le secrétaire général de l’Onu "à tout faire pour empêcher que ce crime odieux soit commis".L’explosion d’une bombe radiologique "entraînera des conséquences graves et des pertes massives parmi les civils", ajoute l’ambassadeur russe."Acte de terrorisme nucléaire"Selon M.Nebenzia, Moscou considérera l’emploi d’une telle arme par l’Ukraine comme un acte de terrorisme nucléaire.Dans cette optique, le diplomate russe a exigé la tenue d’une réunion du Conseil de sécurité de l’Onu.Laboratoires biologiques des États-Unis en UkrainePar ailleurs, M.Nebenzia a annoncé avoir déposé une plainte au nom de la Russie au Conseil de sécurité de l’Onu relative aux laboratoires biologiques militaires américains en Ukraine.Le projet de résolution russe contient une proposition de créer une commission d’enquête au sein de l’Onu. Ce comité devrait enquêter sur le fonctionnement des laboratoires biologiques des États-Unis sur le territoire ukrainien.Le général Igor Kirillov, chef des troupes de radioprotection chimique et biologique russes, avait précédemment annoncé que les États-Unis avaient formé un réseau de plus de 30 laboratoires en Ukraine, pour le compte du Pentagone.Provocation nucléaire en préparation en UkraineLa Russie a mis en garde les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et d’autres pays sur l’élaboration par l’Ukraine d’une "bombe sale", soit une arme conventionnelle munie de déchets nucléaires.Kiev souhaite organiser une provocation sur son territoire et accuser à Moscou d’avoir utilisé des armes de destruction massive dans le cadre de son opération en Ukraine.Selon plusieurs sources dignes de foi auxquelles se réfèrent les autorités russes, les pouvoirs ukrainiens ont déjà procédé à la réalisation de ce projet sous la direction de leurs alliés occidentaux. La mission de fabriquer une "bombe sale" aurait été confiée à une usine située dans la région de Dniepropetrovsk, ainsi qu’à l’Institut de recherche nucléaire de Kiev.

