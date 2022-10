https://fr.sputniknews.africa/20221025/joe-biden-se-perd-dans-son-propre-jardin---video-1056615868.html

Joe Biden se perd dans son propre jardin - vidéo

Joe Biden se perd dans son propre jardin - vidéo

Joe Biden plantait un arbre en l’honneur des 50 ans de travail de son jardinier. Avant de décider de revenir à la résidence, il a demandé: "Où allons-nous?". 25.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-25T13:05+0200

2022-10-25T13:05+0200

2022-10-25T13:05+0200

états-unis

joe biden

jardin

maison blanche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1055695804_0:127:1289:852_1920x0_80_0_0_048b636e9cb39a273340c263a8faa627.jpg

Une nouvelle fois semblé désorienté, le chef de l’État américain a dû demander à la sécurité son chemin vers la Maison Blanche. L’incident s’est produit après une cérémonie de plantation d’arbres sur la pelouse de la résidence présidentielle.Une vidéo diffusée le 24 octobre par la chaîne C-SPAN montre Joe Biden, ayant l’air confus, qui commençait à se diriger dans une direction, avant de s’arrêter brusquement. On peut entendre qu’il a demandé quelle direction prendre: "Où allons-nous?".Lorsque les agents de sécurité lui ont indiqué le bon chemin, M.Biden a dit qu’il voulait "aller dans l’autre sens".Le personnel a ainsi assuré le Président qu'il pouvait aller dans la direction qu'il souhaitait. Finalement, il s'est rendu dans sa résidence comme ses gardes lui avaient dit.Des lapsus commisLe chef de l’État américain, qui aura 80 ans cette année, a multiplié les signes de fébrilité depuis son entrée en fonction, commettant de nombreux lapsus.Il a par exemple confondu l’Ukraine et l’Afghanistan dans un entretien en février dernier ou aussi écorché le nom de Vladimir Poutine en l’appelant "Président Cloutine" il y a quelques mois.En août, il s’est embrouillé dans les lignes de la Constitution américaine en confondant son début avec celui de la Déclaration d’indépendance des États-Unis.De plus, dans un discours en septembre, le chef de l’État américain s’est adressé à l'ancienne membre de la Chambre des représentants Jackie Walorski, élue républicaine de l'Indiana décédée début août dans un accident de voiture.Fin juillet, un cinquantaine d'élus républicains lui avaient demandé de se soumettre à un test cognitif pour s’assurer de sa santé mentale.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, joe biden, jardin, maison blanche