Washington refuse les visas à la délégation russe pour la conférence de l'AIEA

Les États-Unis n'ont pas délivré de visas aux membres de la délégation russe qui devaient se rendre à la Conférence ministérielle de l'AIEA, a fait savoir la... 24.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-24T20:50+0200

2022-10-24T20:50+0200

2022-10-24T20:50+0200

Suite au refus de la partie américaine d’accorder les visas aux spécialistes russes, ces derniers ne pourront pas assister à la Conférence ministérielle internationale sur l'ingénierie de l'énergie nucléaire au 21e siècle, organisée par l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), selon la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.Selon Mme Zakharova, "une fois de plus, les États-Unis ont fait preuve de duplicité et d'un mépris arrogant du principe des organisations internationales qui prévoit un partenariat non discriminatoire et égal de leurs participants".La conférence ministérielle internationale de l'AIEA "L'ingénierie de l'énergie nucléaire au 21e siècle" se tiendra à Washington du 26 au 28 octobre. Une délégation russe composée de représentants de l’Agence fédérale de l'énergie atomique Rosatom et de l'organisme fédéral russe de sûreté nucléaire Rostekhnadzor y devaient prendre part.

