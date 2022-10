https://fr.sputniknews.africa/20221011/vladimir-poutine-recoit-le-directeur-de-laiea-rafael-grossi-a-saint-petersbourg-1056472635.html

Vladimir Poutine reçoit le directeur de l'AIEA Rafael Grossi à Saint-Pétersbourg - vidéo

Le Président russe accueille le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, à Saint-Pétersbourg. 11.10.2022, Sputnik Afrique

Une entrevue entre Vladimir Poutine et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, se déroule à Saint-Pétersbourg.Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, a précédemment annoncé que l'entretien devrait porter sur la situation en Ukraine et notamment la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporojié, la plus grande en Europe.Objet de tirs récurrents de la part des forces ukrainiennes, la centrale est devenue le 5 octobre officiellement russe via un décret de Vladimir Poutine.

