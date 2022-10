https://fr.sputniknews.africa/20221024/les-usa-sont-ils-prets-a-intervenir-en-ukraine-la-maison-blanche-met-les-points-sur-les-i-1056612786.html

Les USA sont-ils prêts à intervenir en Ukraine? La Maison-Blanche met les points sur les i

Les USA sont-ils prêts à intervenir en Ukraine? La Maison-Blanche met les points sur les i

Les États-Unis n'ont toujours pas l'intention d'envoyer leurs forces militaires en Ukraine, la position des autorités reste inchangée, a affirmé le... 24.10.2022, Sputnik Afrique

Alors que certains commandants américains ont récemment déclaré être prêts à intervenir dans le conflit en Ukraine, Washington n’envisage pas d’y envoyer ses militaires, a annoncé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la présidence américaine, John Kirby.Auparavant, le commandant adjoint de la 101e division aéroportée de l’armée américaine John Lubas a déclaré à la chaîne CBS News que son unité n’hésiterait pas à entrer en Ukraine si un conflit éclatait entre la Russie et l’Otan. "Nous sommes prêts à défendre chaque pouce du sol de l’Otan", a déclaré le général de brigade.En outre, l’ancien général de l'armée américaine et directeur de la CIA entre 2010 et 2011, David Petraeus, a fait savoir dans un entretien à L'Express qu'une force multinationale conduite par Washington pourrait intervenir en Ukraine si la Russie entreprenait une action "choquante et horrible".

