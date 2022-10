https://fr.sputniknews.africa/20221024/le-reseau-de-pizzerias-russes-dodo-a-la-conquete-des-papilles-des-clients-nigeriens-1056610922.html

La chaîne russe Dodo Pizza à la conquête des papilles des clients nigérians

Implanté au Nigéria depuis quelques années, le réseau russe Dodo Pizza ambitionne de conquérir d’autres pays africains en s’adaptant aux goûts locaux. La... 24.10.2022, Sputnik Afrique

Largement présent sur la scène internationale, le réseau russe Dodo Pizza s’est concentré en 2022 sur l’enracinement en Afrique, notamment au Nigeria. Au micro de Sputnik, la société observe le potentiel de ce marché et met en valeur les spécificités du business sur le continent.Pourquoi le Nigéria?Dans ce pays disposant de la plus grande économie en Afrique, les premiers restaurants de Dodo Pizza ont ouvert leurs portes en 2019. D’ici fin 2022, la compagnie russe s’attend à ce que le business soit le plus étendu de son marché à l’étranger avec 11 pizzerias au total.En 2018, la société a été contactée par un groupe d’entrepreneurs au Nigéria, Krispy Kreme, et elle compte parvenir en quatre, soit à d’ici la fin de l’année, aux objectifs qu’elle s’était fixés. À l’époque, elle était déterminée "à diversifier" son marché et à concurrencer le réseau Domino’s.Tout en qualifiant le marché nigérien d’"assez jeune, avec un système limité de livraisons", Dodo Pizza pointe qu’en 2014, le Nigéria a dépassé l’Afrique du Sud en volumes de PIB.Outre les secteurs de production, des finances, des services et de la technologie qui se développent rapidement dans le pays, il y existe plusieurs franchises professionnelles."Prendre pied" en AfriqueL’Afrique dispose d’un marché considérable avec peu d’acteurs globaux, ce qui offre à Dodo Pizza une "chance de prendre pied dans la région", poursuit la société.Autres paramètres à prendre en compte dans l’adaptationDans un contexte plutôt positif et la volonté des habitants locaux à l’ouverture de ce marché, quelques difficultés sont pourtant apparues pour Dodo.Une pizza au platane et… au chawarmaDu Nigeria au Royaume-Uni, Dodo Pizza fait des produits selon les préférences des clients qui varient fortement d’un individu à un autre, explique la société. Le menu a été donc adapté aux goûts locaux.

