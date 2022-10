L'Afrique "fait preuve de respect de soi" en refusant de rejoindre les sanctions antirusses

"En dépit de la pression antirusse sans précédent exercée par les États-Unis et l'UE, dont les ambassadeurs ont littéralement assiégé les bureaux des dirigeants africains, leur demandant de rompre les liens avec notre pays, les Africains ont fait et font preuve d’intégrité et de respect de soi en refusant de s’associer aux restrictions visant la Russie", a déclaré le diplomate.