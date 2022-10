À quand la chute de l'influence des États-Unis à l'échelle mondiale?

https://fr.sputniknews.africa/20221024/a-quand-la-chute-de-linfluence-des-etats-unis-a-lechelle-mondiale-1056609272.html

Le rôle du dollar américain dans l'économie mondiale ainsi que l'influence des États-Unis dans la politique internationale diminueront avec la croissance du nombre de monnaies alternatives utilisées par les pays dans leurs règlements réciproques, a déclaré ce lundi Christian Whiton, spécialiste du cercle de réflexion américain Center for the National Interest.Il est évident qu'il y aura davantage de monnaies alternatives et que cela continuera de saper le rôle du dollar, a-t-il indiqué lors du forum annuel de discussion Valdaï qui se déroule actuellement à Moscou.Washington n'a plus la puissance qu'il avait auparavant, explique le spécialiste. La Chine essaie ainsi de contourner les sanctions financières et aide la Russie à les surmonter. Des obligations libellées en yuan ont fait leur apparition, et le Brésil, l'Inde, l'Indonésie et les pays du Golfe tentent d’échapper aux sanctions imposées par les États-Unis.Trop tôt pour enterrer le dollarCe même lundi, le chef de la Banque centrale d'Égypte Hassan Andullah a en effet déclaré travailler en vue de lancer un indice pour la livre égyptienne qui dépendrait d’un panier de devises et de l’or, afin d’arrêter le rattachement de la monnaie nationale au dollar. Cependant, il serait prématuré de parler d'une diminution du rôle des États-Unis, estime-t-il. Le pays est en effet dans une meilleure situation que l'Europe. Il fournit notamment du gaz liquéfié sur le Vieux continent. La croissance économique de la Chine est insignifiante, a rappelé l'expert. Mais le Congrès américain a plus de mal à dépenser de l'argent et la Réserve fédérale des États-Unis a plus de mal à augmenter l'émission de monnaie sans accélérer l'inflation.

