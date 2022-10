https://fr.sputniknews.africa/20221024/jignore-pourquoi-les-gens-tiennent-au-dollar-legypte-veut-que-sa-devise-nen-depende-plus-1056607642.html

"J’ignore pourquoi les gens tiennent au dollar": l’Égypte veut que sa devise n’en dépende plus

"J’ignore pourquoi les gens tiennent au dollar": l’Égypte veut que sa devise n’en dépende plus

Alors que les États-Unis ne sont pas le partenaire commercial essentiel de l’Égypte, ce dernier souhaite mettre fin au rattachement de sa devise nationale au... 24.10.2022, Sputnik Afrique

La Banque centrale d'Égypte (CBE) travaille pour lancer un indice pour la livre égyptienne qui dépendra d’un panier de devises et de l’or, a déclaré lors d’un forum économique au Caire le chef de la CBE, Hassan Andullah. Ceci, afin de changer les mentalités et d’arrêter le rattachement de la monnaie nationale au dollar.Depuis le mois de mars, la livre égyptienne a chuté de plus de 27% par rapport au dollar américain. Or, la monnaie égyptienne s'est appréciée face à l'euro, à la livre sterling et à la livre turque depuis la crise ukrainienne."Pourquoi les gens tiennent au dollarLe responsable explique que tant que l’Égypte n’est pas un pays exportateur de pétrole, sa monnaie nationale n’est pas liée au dollar.Hassan Andullah a en outre indiqué que la tâche principale de la Banque centrale était de contrôler l'inflation.

