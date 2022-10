https://fr.sputniknews.africa/20221023/trop-puissant-et-imprudent-linfluence-de-musk-inquiete-les-usa-selon-le-washington-post-1056599995.html

"Trop puissant et imprudent": l'influence de Musk inquiète les USA, selon le Washington Post

De nombreux responsables politiques à Washington sont préoccupés par le fait que le patron de Tesla et SpaceX étend son influence en se mêlant de questions... 23.10.2022, Sputnik Afrique

Un partenariat de longue date entre Elon Musk et le gouvernement fédéral a aidé les États-Unis à consolider leur domination mondiale dans l'espace ainsi qu'à promouvoir la transition vers les voitures électriques. Cependant, de nombreux hauts fonctionnaires à Washington considèrent maintenant le milliardaire "comme trop puissant et trop imprudent", relate le Washington Post.Le journal rappelle que le chef de SpaceX a notamment proposé plusieurs solutions à la crise ukrainienne ainsi qu'au conflit entre la Chine et Taïwan. L’homme d’affaires a également causé une agitation après avoir renoncé puis accepté de financer le réseau internet Starlink en Ukraine."Il n'y a pas que SpaceX"D’après le Washington Post, les États-Unis continuent de dépendre d’Elon Musk. L'armée américaine utilise ses fusées et ses services de communication par satellite pour les drones, les navires et les avions. La Nasa n'a actuellement aucun moyen d'envoyer les astronautes américains à la Station spatiale internationale sans sa capsule.Pourtant, plusieurs hauts responsables de Washington ont fait savoir qu'ils tentaient de diminuer leur dépendance d’Elon Musk, notamment en se tournant vers ses concurrents."Il n'y a pas que SpaceX. Il existe d'autres sociétés avec lesquelles nous pouvons certainement coopérer lorsqu'il s'agit de fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin sur le champ de bataille", a indiqué la semaine dernière Sabrina Singh, porte-parole adjointe du Pentagone, citée par le Washington Post.

