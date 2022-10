https://fr.sputniknews.africa/20221023/lalgerie-promue-par-le-fmi-au-rang-deconomies-emergentes--1056601956.html

L’Algérie promue par le FMI au rang d'économies émergentes

Dans son dernier rapport sur la croissance des économies mondiales en 2022, le Fonds monétaire international (FMI) a accordé à l’Algérie une place dans le rang des économies les plus émergentes au monde (entre 3 et 6%).Ainsi, selon les prévisions du FMI, durant cette année, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie devra constituer 4,7% et devancer celle du Maroc avec 0,8%, de la Tunisie avec 2,2% ou encore de la Libye avec 1,85%.Selon des analystes, cette situation est surtout liée à l’augmentation du prix du pétrole et du gaz dans un contexte de crise énergétique mondiale.D’après les données du FMI, les recettes des exportations des hydrocarbures algériennes devraient avoisiner 58 milliards de dollars en 2022, contre 34 milliards en 2021.Quant à l’année 2023, la croissance du PIB de l’Algérie ralentirait jusqu’à 2,6%, alors que les prix des hydrocarbures et de la demande mondiale devraient baisser.

