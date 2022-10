https://fr.sputniknews.africa/20221001/la-crise-energetique-provoque-larret-anticipe-du-grand-collisionneur-de-hadrons-1056360205.html

La crise énergétique provoque l’arrêt anticipé du Grand collisionneur de hadrons

La crise énergétique provoque l’arrêt anticipé du Grand collisionneur de hadrons

Face à la crise énergétique, le CERN a décidé que l’arrêt technique annuel de l’appareil commencerait deux semaines plus tôt que prévu. En outre... 01.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-01T11:23+0200

2022-10-01T11:23+0200

2022-10-01T11:23+0200

crise énergétique

international

énergie

grand collisionneur de hadrons (lhc)

arrêt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1056084967_0:134:3073:1863_1920x0_80_0_0_4653f95adbcaf3b00b8696249691e37a.jpg

La crise énergétique bat de plein fouet l’Europe. Après des discussions, l’arrêt du Grand collisionneur de hadrons est ainsi devenu une réalité. Mais il s’agit d’un arrêt anticipé.L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) va le suspendre avec deux semaines d’avance. Cette mesure intervient à cause de la crise mondiale touchant l’approvisionnement en énergie et les prix de celle-ci, et en signe de responsabilité sociale, selon un communiqué paru sur le site de l’instance.Ainsi, l’arrêt technique annuel de l’appareil commencera le 28 novembre, soit deux semaines plus tôt que prévu. En outre, l’exploitation du complexe d’accélérateurs sera réduite de 20% en 2023, selon l’organisation.Entre autres, pour économiser l’énergie sur ses sites, l’organisation prévoit de prendre diverses mesures, comme d’éteindre l’éclairage public la nuit et baisser le chauffage d’un degré.Flambée des prixLes pays occidentaux font face à une forte hausse des prix de l’énergie et à une poussée d’inflation record dans un contexte d’intensification des sanctions antirusses et d’abandon du carburant russe. Ainsi, pour économiser les ressources, presque chaque gouvernement introduit des restrictions.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

crise énergétique, international, énergie, grand collisionneur de hadrons (lhc), arrêt