Berlin a presque atteint les limites d’accueil de réfugiés ukrainiens

Avec 100 000 réfugiés ukrainiens vivant désormais dans la capitale allemande, cette dernière n'a presque plus la possibilité d'en accueillir d'autres

La bourgmestre-gouverneure de Berlin, Franziska Giffey a prévenu que la ville dispose de très peu de moyens pour accueillir de nouveaux réfugiés ukrainiens, relate le quotidien allemand Die Welt.D’après le directeur général de l'Association allemande des villes et des communes (DStGB), Gerd Landsberg, des mesures concrètes devront être prises, les possibilités d'hébergement étant limitées."On loue déjà des chambres d'hôtel et on prépare des hébergements collectifs, par exemple dans des gymnases", a-t-il ajouté.Selon Die Welt, 100 000 réfugiés ukrainiens vivent désormais à Berlin."Un nouveau tsunami migratoire"Auparavant, le Premier ministre ukrainien avait mis en garde la communauté internationale contre l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés en hiver suite aux récentes frappes aériennes russes. "S'il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage, plus d'eau en Ukraine, cela peut déclencher un nouveau tsunami migratoire", s’est-il exprimé au journal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

