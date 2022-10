https://fr.sputniknews.africa/20221022/crise-migratoire-lirlande-manque-de-capacites-de-logement-pour-les-ukrainiens-1056590348.html

Crise migratoire: l'Irlande manque de capacités de logement pour les Ukrainiens

Crise migratoire: l'Irlande manque de capacités de logement pour les Ukrainiens

Face au flux accru de réfugiés venant d'Ukraine, l'Irlande ne ménage pas ses efforts mais avoue manquer de capacités pour loger tous les demandeurs. Elle... 22.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-22T13:29+0200

2022-10-22T13:29+0200

2022-10-22T13:29+0200

crise migratoire

ukraine

irlande

réfugiés

migration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1044602923_0:654:4526:3200_1920x0_80_0_0_82f8c791e164d50271defa8819485934.jpg

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a admis la possibilité que les réfugiés ukrainiens puissent dormir dans la rue en raison de la pénurie de logements face à une éventuelle nouvelle vague de migration en provenance d'Ukraine. Mais le gouvernement "fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher" cela, a-t-il souligné vendredi dans un entretien avec la radio RTÉ.Tous les pays européens étaient confrontés à des pressions dans le traitement des réfugiés ukrainiens, a-t-il ajouté.Un manque de logementsPlus de 58.000 personnes dont 42.000 Ukrainiens sont arrivés en Irlande cette année, contre 7.250 à la même période l'an dernier, selon un récent communiqué du ministère de l'Enfance, de l'Égalité, du Handicap, de l'Intégration et de la Jeunesse.Selon le conseil municipal de Dublin, il n'y a pas suffisamment de capacités de logements pour les demandeurs d'asile et les réfugiés.L'État ne peut pas garantir qu'il sera en mesure d'accueillir tous les réfugiés ukrainiens et demandeurs de protection internationale d'ici la semaine prochaine, a pour sa part déclaré le ministre de l'Enfance, de l'Égalité, du Handicap, de l'Intégration et de la Jeunesse Roderic O'Gorman. Selon lui, le gouvernement n'est pas en mesure de garantir à chacun une offre d'hébergement.Prière de ne pas venirMais les autorités travaillent dur pour que la "pause" à l'entrée dans un nouveau logement soit aussi courte que possible, a-t-il souligné. Il ne peut néanmoins pas garantir que cette situation ne se reproduira pas pendant l'hiver si le nombre d'arrivées reste élevé.Le ministre a donc appelé les réfugiés se trouvant dans un autre État membre de l'UE, s'ils en ont la possibilité, d'y rester ou de se tourner vers un autre membre de l'UE.Environ 1.500 Ukrainiens par semaine arrivent en Irlande, soit le double d’août et septembre, en plus d'environ 400 autres demandeurs hebdomadaires de protection internationale. Près de 300 Ukrainiens vivent actuellement dans des tentes à travers le pays, précise RTÉ.

ukraine

irlande

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

crise migratoire, ukraine, irlande, réfugiés, migration