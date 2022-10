https://fr.sputniknews.africa/20221022/musk-salue-le-bon-trolling-de-medvedev-celui-ci-linvite-a-la-parade-de-la-victoire-a-moscou-1056590090.html

Musk salue le "bon trolling" de Medvedev, celui-ci l’invite à la parade de la Victoire à Moscou

À la façon de l’humour britannique, Dmitri Medvedev, le vice-président russe du Conseil de sécurité, a félicité la laitue suite à la démission de Liz Truss. Un... 22.10.2022, Sputnik Afrique

Le fondateur de SpaceX a apprécié la blague de Dmitri Medvedev à propos de la Première ministre britannique qui a démissionné après quelques semaines à son poste.Des propos qui renvoient aux Britanniques qui ont récemment fait des boutades quant à la date d’expiration du mandat de Mme Truss. Ils ont supposé que la laitue maintiendrait sa fraîcheur plus longtemps que la Première ministre.En réponse, le politicien a invité Elon Musk:"On se voit à Moscou le Jour de la Victoire!"Scénario pour le règlement en UkraineRevenant souvent sur la situation en Ukraine, Elon Musk a récemment estimé que son dénouement le plus probable était un compromis sur la Crimée.Auparavant, le fondateur de SpaceX avait souligné la valeur cruciale de la Crimée pour la sécurité nationale de la Russie et comparé sa perte potentielle pour Moscou à celle d’Hawaï ou Pearl Harbor pour les États-Unis.En outre, il avait reconnu que la Crimée était russe et jugé que certaines parties orientales de l’Ukraine avaient des majorités russes et préféraient la Russie.

