Espions russes aux Pays-Bas? Une intox pour cacher le travail des services spéciaux, selon Moscou

Espions russes aux Pays-Bas? Une intox pour cacher le travail des services spéciaux, selon Moscou

L’enquête belgo-néerlandaise accusant certains diplomates russes d’espionnage au profit de Moscou ne vise qu’à détourner l’attention publique d’une autre... 22.10.2022, Sputnik Afrique

Maria Zakharova a fustigé une nouvelle "flambée d’espionnite" aux Pays-Bas. Des journalistes néerlandais ont récemment rendu publiques les données de diplomates russes en les qualifiant d’espions.Lors de son briefing du 22 octobre, Mme Zakharova a estimé que cet "opus" avait été préparé par des Hollandais et leurs collègues belges avec la participation évidente des autorités de ces deux États.Comme elle l’a affirmé par ailleurs sur sa chaîne Telegram, cette "fumée" cache "un véritable scandale lié au travail des services spéciaux".Le 14 octobre, le portail d’information NRC a publié une enquête selon laquelle les services de renseignement AIVD et MIVD recrutaient "systématiquement des journalistes comme sources, informateurs ou encore espions". Ceci au nom "de la sécurité du pays et de la famille royale".Des cas réelsPar exemple, le correspondant moscovite de RTL Nieuws Olaf Koens a confié avoir été abordé dans l’aéroport de Schiphol par un agent du Service général des renseignements et de la sécurité (AIVD) qui voulait le recruter à ces fins.Le portail précise que M.Koens n’est pas l’unique journaliste dans ce cas. Ces dernières semaines, NRC s’est entretenu avec 32 rédacteurs et correspondants qui écrivent sur des sujets ou travaillent dans des domaines retenant l'attention des services. La moitié déclare avoir reçu des demandes pareilles de l'AIVD ou du Service militaire de renseignement et de sécurité (MIVD).

