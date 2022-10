https://fr.sputniknews.africa/20221021/rabat-chercherait-a-acquerir-des-avions-dotes-de-systemes-anti-sous-marins-1056582658.html

Rabat chercherait à acquérir des avions dotés de systèmes anti-sous-marins

Rabat chercherait à acquérir des avions dotés de systèmes anti-sous-marins

En poursuivant ses efforts en vue de moderniser ses capacités de défense anti-sous-marines, le Maroc cherche à se doter d'avions de patrouille maritime avec des capacités anti-sous-marines. Il s'agit notamment du C-295 MPA d’Airbus (France-Espagne-Allemagne) et de l’ATR 72 MP du constructeur italien Leonardo, rapporte le site consacré à la défense et à la sécurité Tactical Report.Quelques détails techniquesLe C-295 MPA Persuader est un "avion-cargo tactique", déjà acheté par le Portugal, le Chili, Oman et l’Irlande, selon le média spécialisé Infodefensa. L’Espagne envisage également d’acquérir quatre unités de la version C-295 MPA/ASW en remplacement de son P.3 Orion, déjà obsolète. L’Algérie, principale concurrente du Maroc, était intéressée par ce modèle depuis 2001, mais n’a pas confirmé la commande.D’une longueur de près de 24,5 mètres de longueur, cet engin est capable de voler avec poids maximum de 23,2 tonnes.L’ATR 72 MP de Leonardo est une version de l’avion P-72A des forces armées italiennes, doté du système de mission modulaire ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance). Mesurant plus de 27 mètres, il est capable de porter une charge maximale de 22,8 tonnes. Outre le Maroc, la Malaisie a aussi annoncé son intention d’acheter cet appareil prochainement, selon la même source.

