Le chef du Conseil de sécurité d'Ukraine veut que la langue russe "disparaisse" du pays

Le chef du Conseil de sécurité d'Ukraine veut que la langue russe "disparaisse" du pays

Il ne doit pas avoir de place en Ukraine pour la langue russe, qui représente une menace à l'existence de l'Etat, a lancé le secrétaire du Conseil de défense... 21.10.2022

2022-10-21T20:20+0200

2022-10-21T20:20+0200

2022-10-21T20:20+0200

La langue russe doit "disparaître complètement" du territoire ukrainien "en tant qu'élément de propagande hostile et de lavage de cerveau", a déclaré ce vendredi 21 octobre le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine Oleksiy Danilov.Selon lui, la position selon laquelle il est nécessaire de parvenir à une compréhension mutuelle avec les Ukrainiens russophones est "très dangereuse" pour l'État. Dans le même temps, Oleksiy Danilov a estimé que la connaissance obligatoire de l'anglais, en plus de la langue ukrainienne, était plutôt recommandée.Un Russe qui a "vendu sa dignité"D’après lui, M.Danilov est l'exemple même de ce que peut devenir un Russe qui a "vendu sa dignité et la mémoire de ses ancêtres".Prié de commenter les propos de M.Danilov, le porte-parole du Secrétaire général du Conseil de sécurité de l'Onu Stéphane Dujarric a déploré le fait qu'on entende "beaucoup de rhétorique pour ne pas dire plus malsaine" depuis le début du conflit en Ukraine.Selon un sondage effectué par un institut ukrainien en mai dernier, seuls 16% des Ukrainiens déclaraient que leur langue maternelle était le russe, contre 40% en 2012. 51% des personnes interrogées affirmaient utiliser uniquement l’ukrainien dans la vie courante et 33% disaient qu’ils avaient recours indifféremment au russe et à l’ukrainien.

