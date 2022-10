https://fr.sputniknews.africa/20221019/un-groupe-nigerian-pret-a-participer-a-la-construction-du-gazoduc-nigeria-maroc-1056565660.html

Un groupe nigérian prêt à participer à la construction du gazoduc Nigeria-Maroc

Un groupe nigérian prêt à participer à la construction du gazoduc Nigeria-Maroc

Le groupe d'ingénierie nigérian Oilserv chargé du projet de gazoduc Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK), a indiqué qu'il était prêt à participer à la construction du... 19.10.2022, Sputnik Afrique

Oilserv Group, société nigériane chargée du projet de gazoduc Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK), a indiqué être prêt à participer à la construction du gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP).S'exprimant lors d'une session interactive en ligne, le PDG du groupe Oilserv, Emeka Okwuosa, a déclaré que sa société avait acquis une capacité et une expérience considérables dans la réalisation de projets de gazoducs au Nigeria et dans de nombreuses régions du monde, rapportent les médias locaux.M.Okwuosa a souligné que le plus grand hic dans l'utilisation de l'énergie gazière au Nigeria d'aujourd'hui était l'indisponibilité de gazoducs pour la distribution, à la fois pour la consommation locale comme pour les ventes et livraisons internationales."Il traversera ensuite tous les pays de la côte ouest-africaine jusqu'à la Mauritanie. Il passera ensuite sur la terre ferme de la Mauritanie au Maroc, où il traversera le canal jusqu'à l'Espagne", a-t-il ajouté.Gazoduc Nigeria-MarocLe méga-projet de gazoduc Nigeria-Maroc, dont l'étude de faisabilité a été entamée en mai 2017 avec un coût de plusieurs milliards de dollars, avait été lancé au cours de la visite officielle du roi Mohammed VI, en décembre 2016 à Abuja. Un accord y afférent avait été signé, le 10 juin 2018, lors d'un déplacement à Rabat du Président nigérian Muhammadu Buhari.Ce projet a officiellement décollé après la signature d'un mémorandum d'entente (MoU), mi-septembre à Rabat, entre le Nigeria, le Maroc et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

