https://fr.sputniknews.africa/20221019/la-chambre-haute-du-parlement-russe-approuve-la-loi-martiale-dans-les-quatre-nouvelles-regions-1056563408.html

La chambre haute du parlement russe approuve la loi martiale dans les quatre nouvelles régions

La chambre haute du parlement russe approuve la loi martiale dans les quatre nouvelles régions

La chambre haute du parlement russe a approuvé le décret présidentiel sur la loi martiale dans les quatre nouvelles régions russes. 19.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-19T16:38+0200

2022-10-19T16:38+0200

2022-10-19T17:16+0200

russie

loi martiale

conseil de la fédération

décret

donbass

donetsk

lougansk

zaporojie

kherson

donbass. opération russe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/20199/94/201999433_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_7298deb759fbd9c8ffd6af0a201dcd91.jpg

Les membres du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) ont approuvé, ce mercredi 19 octobre, le décret présidentiel sur la loi martiale dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, les régions de Zaporojié et de Kherson.La décision a été prise à l'unanimité.Elle a rappelé que Kiev était "déjà passé aux méthodes terroristes" en organisant des actes de subversion contre des sites civils et des attentats dans des lieux publics.

russie

donbass

donetsk

lougansk

zaporojie

kherson

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, loi martiale, conseil de la fédération, décret, donbass, donetsk, lougansk, zaporojie, kherson