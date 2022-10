https://fr.sputniknews.africa/20221018/quatre-casques-bleus-tues-au-mali-le-conseil-de-securite-appelle-a-une-enquete-1056549717.html

Quatre Casques bleus tués au Mali: le Conseil de sécurité appelle à une enquête

Un quatrième Casque bleu a succombé à ses blessures suite à l'explosion d'un engin au Mali. Le Conseil de sécurité de l'Onu appelle à lancer une enquête. 18.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-18T16:20+0200

2022-10-18T16:20+0200

2022-10-18T16:28+0200

onu

mali

afrique subsaharienne

casques bleus

conseil de sécurité de l'onu

minusma

Le Conseil de sécurité de l'Onu a fermement condamné, ce mardi 18 octobre, l’attaque ayant visé la veille un convoi de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).Selon un nouveau bilan fourni ce mardi par Minusma sur Twitter, l'attaque aux engins explosifs improvisés (EEI) a fait quatre morts et deux blessés graves parmi les Casques bleus à Tessalit, dans le nord du pays.Dans un communiqué, le Conseil de sécurité de l'Onu appelle les autorités maliennes à diligenter rapidement une enquête sur cet attentat avec le soutien de la MINUSMA pour que les assaillants répondent de leurs actes, soulignant que les attaques contre les soldats de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international.Quelque 74 Casques bleus ont été tués dans des attaques aux engins explosifs improvisés au Mali depuis le déploiement de la Mission onusienne en 2013. Un rapport de la MINUSMA arrêté au 31 août dénombrait 245 attaques aux EEI et aux mines en 2021 et 134 en 2022. Les mines et les EEI ont fait 103 morts en 2021 et 72 en 2022, selon le même rapport.

