Deux Casques bleus ont été tués ce 17 octobre à Tessalit, dans la région de Kidal, au Mali.Selon une publication sur Twitter de la MINUSMA (la mission de l’Onu au Mali), ils sont morts après que leur voiture a percuté un engin explosif improvisé lors d’une patrouille de recherche et de détection de mines.En outre, quatre autres Casques bleus ont été blessés gravement dans cet accrochage, indique la source.Plus de 70 décès depuis 2013D’après les données de la MINUSMA, les engins explosifs ont causé la mort de 74 militaires de la Force de maintien de la paix de l'Onu depuis le début de la mission en 2013.La MINUSMA, comme l'armée malienne, est régulièrement visée par des attaques des djihadistes qui combattent toute présence étrangère ainsi que les représentations de l'État.

La MINUSMA annonce que deux Casques bleus ont été tués et quatre ont été gravement blessés au Mali le 17 octobre lors d’une patrouille de recherche et de... 17.10.2022, Sputnik Afrique

Deux Casques bleus tués par un engin explosif improvisé au Mali

La MINUSMA annonce que deux Casques bleus ont été tués et quatre ont été gravement blessés au Mali le 17 octobre lors d’une patrouille de recherche et de détection de mines. L’explosion d’un engin explosif improvisé est en cause.