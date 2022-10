https://fr.sputniknews.africa/20221016/la-republique-de-maurice-veut-renforcer-ses-liens-avec-moscou-assure-lambassadeur-1056531843.html

La République de Maurice veut renforcer ses liens avec Moscou, assure l’ambassadeur

La République de Maurice veut renforcer ses liens avec Moscou, assure l’ambassadeur

La République de Maurice souhaite élargir la coopération avec la Russie, pays "important et influent", a indiqué à Sputnik l’ambassadeur de Maurice à Moscou... 16.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-16T15:14+0200

2022-10-16T15:14+0200

2022-10-16T15:14+0200

île maurice

russie

coopération

tourisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104247/79/1042477910_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_edc21ee25d15f96e60c9f3394b43b360.jpg

Dans un entretien accrodé à Sputnik, l’ambassadeur de Maurice en Russie, Kheswar Jankee, a exprimé la volonté de son pays de continuer à approfondir sa coopération avec Moscou.Les liens avec Moscou rêvetent un caractère particulier pour l'État insulaire car la Russie a été parmi les premiers à avoir établi des relations diplomatiques avec la République de Maurice, a souligné l’ambassadeur.Il a également évoqué l'assistance russe apportée à son pays, notamment en matière de vaccins pendant la pandémie de coronavirus.Afflux de touristes russesD'après Kheswar Jankee, le nombre de vacanciers russes se rendant à l'île Maurice s’est accru sur fond de restiction des liaisons aériennes entre la Russie et plusieurs pays occidentaux.Et de conclure que Maurice s’applique à développer une stratégie pour attirer plus de touristes russes, qui prévoit notamment de permettre aux vacanciers d'avoir recours au système de paiement Mir, mis en place par la Russie en tant qu'alternative aux systèmes Visa et MasterCard.

île maurice

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

île maurice, russie, coopération, tourisme