https://fr.sputniknews.africa/20221016/ce-migrant-ivoirien-devenu-depute-en-italie-arrive-au-parlement-en-bottes-pleines-de-boue--photo-1056533813.html

Ce migrant ivoirien devenu député en Italie arrive au Parlement en bottes pleines de boue – photo

Ce migrant ivoirien devenu député en Italie arrive au Parlement en bottes pleines de boue – photo

Aboubakar Soumahoro, député italien d'origine ivoirienne, a fait son apparition au parlement avec une paire de bottes en caoutchouc aux pieds. Il voulait ainsi... 16.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-16T18:48+0200

2022-10-16T18:48+0200

2022-10-16T18:48+0200

italie

agriculture

racisme

députés

côte d'ivoire

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/1044629789_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_a8bfcadfc264f8a5872f5fcfd328336e.jpg

"Pour ceux qui sont exploités et ceux qui ont faim". Aboubakar Soumahoro est le seul député d’origine africaine au Parlement italien. Issu de l’alliance Verts-Gauche, il a été élu en septembre dernier. Et ce 13 octobre, lors de la rentrée parlementaire, l’Ivoirien âgé de 42 ans s’est présenté en costume et bottes en caoutchouc.Par son choix vestimentaire, le parlementaire a en particulier souhaité rendre hommage aux travailleurs agricoles étrangers qui se rendent en Italie, et qui, selon M.Soumahoro, se voient exploiter à leur arrivée dans le pays.Au micro de Franceinfo, le député a affirmé que l’Italie "n’est pas un pays raciste, mais il y a le phénomène du racisme".Aboubakar Soumahoro a posé les pieds sur le sol italien à l’âge de 19 ans. D’abord il dormait dans la rue et travaillait en tant qu’ouvrier agricole. Mais après un certain temps, l’homme a changé sa vie: il a obtenu un master en Sociologie et a créé un syndicat représentant les travailleurs du secteur agricole.

italie

côte d'ivoire

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

italie, agriculture, racisme, députés, côte d'ivoire, afrique