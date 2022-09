https://fr.sputniknews.africa/20220919/une-faute-de-gout-impardonnable-les-macron-rendent-ils-hommage-a-la-reine-en-baskets--images-1056227909.html

"Une faute de goût impardonnable": les Macron rendent-ils hommage à la Reine en baskets? – images

Lunettes de soleil et baskets. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, venus rendre hommage à Élisabeth II à Londres, ont engendré un tollé sur les réseaux... 19.09.2022, Sputnik Afrique

Le 18 septembre, les dirigeants du monde entier, comme le Président américain Joe Biden ou la reine d’Espagne Letizia, se sont rendues à Westminster Hall afin de rendre un dernier hommage à la Reine Élisabeth II. Le leader français et son épouse ont été aperçus près de l'abbaye en pantalon à plis et blazer marine. Le couple portait également des lunettes de soleil et baskets.Jugée inappropriée, la tenue du couple a fait réagir certains médias britanniques. Ainsi, le Daily Express a écrit: "Brigitte Macron a choisi une tenue décontractée et a porté des baskets pour sa visite"."C'est d'un chic fou"Ce look a également suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. "Une faute de goût impardonnable", Macron "court après la renommée", "c'est d'un chic fou", "ils ont osé": tels étaient les réactions des internautes.Plus tard, la presse française a toutefois mis les points sur les "i" en précisant qu’Emmanuel et Brigitte Macron avaient mis des baskets et des lunettes de soleil à leur arrivée à Londres, pour se promener "incognito" dans les rues de la capitale britannique et près de Westminster.Selon TF1 et BFM TV, après cette promenade, le Président de la République et sa femme se sont changés, en choisissant un look plus solennel, avant de de se rendre à Westminster Hall.Certains internautes ont également indiqué que M.Macron et sa femme avaient seulement mis des baskets pour une promenade.Les funérailles de la reine Élisabeth II ont lieu ce 19 septembre à l'abbaye de Westminster. De nombreux dirigeants étrangers s’y sont réunis. Après le service funéraire, le cercueil sera mis sur un affût de canon et traversera la capitale. Élisabeth II sera ensuite inhumée dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, à l'ouest de Londres, auprès de son père, le roi George VI, et de son époux, le prince Philip.

