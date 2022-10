https://fr.sputniknews.africa/20221016/alger-juge-historique-la-decision-de-lopep-de-reduire-la-production-journaliere-1056532898.html

Alger juge "historique" la décision de l'OPEP+ de réduire la production journalière

Alger juge "historique" la décision de l’OPEP+ de réduire la production journalière

La décision de l'OPEP+ de réduire la production de pétrole sert à stabiliser les marchés, selon le ministre algérien de l'Énergie et des Mines.

Le ministre algérien de l’Énergie et des Mines Mohamed Arkab et le secrétaire général de l’OPEP Haitham Al-Ghais ont loué la récente décision de l’OPEP+ de réduction de la production de pétrole."Nous apprécions pour sa haute valeur le rôle ferme et vital de l’Algérie afin de concerter les opinions et d’approuver des accords importants dans le cadre de l’OPEP", a souligné pour sa part le dirigeant koweïtien du cartel de pays producteurs de pétrole, en visite dans le pays maghrébin.Influence positiveLes deux responsables ont exprimé leur pleine conviction "de l’influence positive de l’accord obtenu le 5 octobre 2022 à Vienne" sur le marché du pétrole.Selon l’agence d’information Algérie Presse Service, "la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court et moyen termes" sont également au menu des entretiens.Lors de sa visite, M.Al-Ghais aura également des entretiens avec les hauts responsables du secteur des hydrocarbures en Algérie, notamment avec le PDG du groupe pétrolier et gazier Sonatrach.Victoire de bon sensLes représentants des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs dix alliés se sont mis d’accord le 5 octobre, à Vienne, pour diminuer leur production de deux millions de barils par jour à partir de novembre. Ce sera la baisse la plus importante depuis les coupes historiques de près de 10 millions décidées pendant la pandémie du Covid-19 au printemps 2020.La décision prise au grand dam de Washington a été qualifiée de "victoire de bon sens" par le Kremlin. Selon son porte-parole Dmitri Peskov, elle permet d’équilibrer le chaos provoqué par les États-Unis sur le marché énergétique.

