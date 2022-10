https://fr.sputniknews.africa/20221015/la-militante-suisso-camerounaise-nathalie-yamb-interdite-dentree-en-france-1056527046.html

La militante suisso-camerounaise Nathalie Yamb interdite d'entrée en France

La militante suisso-camerounaise Nathalie Yamb interdite d'entrée en France

Les autorités françaises ont fait parvenir à l'activiste suisso-camerounaise Nathalie Yamb une lettre qui lui interdit d’entrer en France et de séjourner sur... 15.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-15T19:50+0200

2022-10-15T19:50+0200

2022-10-15T19:50+0200

afrique

france

sotchi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1054217901_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_14f037bbf4f3ee735a8a6e59d7ad8787.jpg

Vendredi 14 octobre, l'activiste suisso-camerounaise Nathalie Yamb a reçu l'arrêté du ministre français de l'Intérieur, pris le 12 janvier 2022. Le document, envoyé par lettre recommandée, informe formellement la militante, très présente sur les réseaux sociaux, d’une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français à son encontre, rapporte RFI.Accusée de propos virulentsLe texte d’arrêté évoque notamment les "diatribes récurrentes" visant "la France et ses autorités et dans lesquelles elle cautionne, voire encourage, le recours à la violence à l’encontre des symboles de la présence française en Afrique".La militante est suivie par plus de 200.000 abonnés sur Twitter comme sur sa chaîne YouTube. Sur son propre site internet, Nathalie Yamb se positionne comme "experte des questions africaines et migratoires". Elle y mentionne également son surnom, "la dame de Sotchi", en référence à sa prise de parole remarquée en marge du premier sommet Russie-Afrique en 2019.

afrique

france

sotchi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, france, sotchi