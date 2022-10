https://fr.sputniknews.africa/20221015/de-premiers-convois-de-militaires-russes-arrivent-en-bielorussie---video-images-1056524620.html

De premiers convois de militaires russes arrivent en Biélorussie - vidéo, images

De premiers convois de militaires russes arrivent en Biélorussie - vidéo, images

De premiers militaires russes sont arrivés en Biélorussie dans le cadre du déploiement conjoint de troupes. Une initiative lancée afin de maintenir la paix en... 15.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-15T14:41+0200

2022-10-15T14:41+0200

2022-10-15T14:41+0200

minsk

moscou

russie

biélorussie

convoi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103151/02/1031510244_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_aae6d7604823bb35381fd490a19e2c42.jpg

Suite à l’accord de Moscou et Minsk sur un déploiement conjoint de troupes, de premiers convois de militaires russes ont débarqué en Biélorussie, selon le ministère de la Défense du pays.La partie biélorusse a rappelé que ce déploiement régional était mis en place afin de renforcer la défense des frontières, où une activité incessante est constatée, ainsi que "pour assurer la parité dans le domaine de la sécurité militaire et du maintien de la paix en Biélorussie".Les militaires sont arrivés dans la nuit. La séquence filmée sur les lieux montre des camions et des trains. Ils ont été accueillis chaleureusement et, comme le veut la tradition, "du pain et du sel" leur ont été proposés.Déploiement conjointLa décision de mettre en place un déploiement conjoint de troupes avait été auparavant prise par les parties russe et biélorusse suite à des informations reçues par Minsk sur une frappe ukrainienne en préparation contre la Biélorussie.Quant à la composition des troupes conjointes, elles incluront les forces armées biélorusses en temps de paix, ainsi que des formations militaires individuelles russes.

minsk

moscou

russie

biélorussie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

minsk, moscou, russie, biélorussie, convoi