https://fr.sputniknews.africa/20221014/poutine-explique-pourquoi-moscou-maintient-des-contacts-avec-les-talibans-1056512607.html

Poutine explique pourquoi Moscou maintient des contacts avec les talibans

Poutine explique pourquoi Moscou maintient des contacts avec les talibans

La Russie entretient des relations avec les talibans* pour éviter les menaces terroristes et l'afflux des réfugiés, a déclaré le Président russe, évoquant la... 14.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-14T22:11+0200

2022-10-14T22:11+0200

2022-10-14T22:11+0200

vladimir poutine

afghanistan

kazakhstan

talibans

kaboul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1046075672_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_8b8309463e0cf79ed2ef3ec1f7a1d0a8.jpg

"Il existe en effet un foyer de tension qui couve à nos frontières méridionales", en Afghanistan, a déclaré Vladimir Poutine ce 14 octobre, intervenant lors du sommet Russie-Asie centrale qui s’est déroulé à Astana, au Kazakhstan.Moscou est "conscient des risques qui y sont liés, et c'est pourquoi nous maintenons des contacts nécessaires avec les dirigeants talibans*", a déclaré le Président russe.Il a souligné qu'il était dans l'intérêt des pays limitrophes d’éviter une rechute dans la guerre civile en Afghanistan.Premier grand contratFin septembre, l'Afghanistan a signé un accord avec la Russie portant sur la livraison de millions de tonnes de produits pétroliers et de blé russe. Il s’agit du premier grand contrat économique passé par les talibans* depuis leur retour au pouvoir.L'accord prévoit notamment que Kaboul reçoive un million de tonnes d'essence, un million de tonnes de diesel, 500.000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et deux millions de tonnes de blé.* Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

afghanistan

kazakhstan

kaboul

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, afghanistan, kazakhstan, talibans, kaboul