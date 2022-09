https://fr.sputniknews.africa/20220928/afghanistan-un-accord-avec-la-russie-pour-lapprovisionnement-en-ble-et-en-carburant-1056331803.html

L'Afghanistan signe avec Moscou son premier grand contrat depuis le retour des talibans au pouvoir

L'Afghanistan signe avec Moscou son premier grand contrat depuis le retour des talibans au pouvoir

L'Afghanistan a conclu un accord avec la Russie portant sur la fourniture par Moscou de millions de tonnes de produits pétroliers et de blé, soit le premier... 28.09.2022

"Le contrat a été conclu le mois dernier, quand le ministre de l'Industrie et du Commerce a visité la Russie", a indiqué mercredi à la presse le porte-parole de ce ministère, Abdul Salam Jawad.L'accord prévoit que Kaboul reçoive un million de tonnes d'essence, un million de tonnes de diesel, 500.000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et deux millions de tonnes de blé.Dans un communiqué, le ministère afghan de l'Economie a indiqué que cet approvisionnement devrait arriver "dans les prochaines semaines".Le système bancaire afghan s'est quasiment effondré après le gel par les Etats-Unis de 7 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale d'Afghanistan, dans la foulée de la prise du pouvoir par le mouvement. La situation économique en Afghanistan a empiré avec l'arrêt du versement des milliards de dollars d'aide étrangère.La Russie a été l'un des rares pays à conserver son ambassade ouverte à Kaboul pendant et après le retour des talibans* au pouvoir.* Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

