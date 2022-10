La Corée du Nord teste deux missiles de croisière stratégiques

https://fr.sputniknews.africa/20221013/la-coree-du-nord-teste-deux-missiles-de-croisiere-strategiques-1056494750.html

La Corée du Nord a testé mercredi deux "missiles de croisière stratégiques à longue portée" en présence de son dirigeant, Kim Jong Un, a rapporté jeudi... 13.10.2022, Sputnik Afrique

Kim Jong Un a personnellement supervisé les lancements de ces missiles conçus pour transporter des armes nucléaires tactiques, a fait savoir KCNA, ajoutant que les projectiles ont parcouru 2.000 kilomètres au-dessus de la mer Jaune.Les missiles ont atteint leurs ciblesLa même source précise que les missiles ont atteint leurs cibles après avoir volé pendant 2 heures et 50 minutes à des altitudes beaucoup plus basses que des missiles balistiques, ce qui rend leur détection et interception plus difficiles. Le leader du Nord a déclaré que les forces de combat nucléaire du pays étaient "totalement prêtes pour une véritable guerre" et a affirmé que ces essais constituaient un nouvel avertissement à l'adresse des "pays ennemis". Il a promis cette année de développer les forces nucléaires nord-coréennes le plus rapidement possible. Pyongyang relance ses essaisLa Corée du Nord a réalisé une série record d'essais d'armements cette année, qui ont accentué les tensions sur la péninsule coréenne. Washington, Séoul et Tokyo considèrent que ces tirs de missiles constituent une "grave menace pour la paix et la sécurité", intensifiant leur coopération militaire.Par ailleurs, le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a indiqué, jeudi, que son gouvernement est en train d’examiner prudemment " les différentes possibilités " pour renforcer davantage la dissuasion étendue des États-Unis contre la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord.

