Un mortier russe en action contre des positions ukrainiennes dans la région de Zaporojié - vidéo

L'armée russe a montré le fonctionnement d'un mortier de 120 mm sur la ligne de front dans la direction de Zaporojié. Il s’agit de la zone où les artilleurs... 12.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-12T12:12+0200

2022-10-12T12:12+0200

2022-10-12T14:51+0200

L’utilisation d’un mortier contre les forces ukrainiennes en direction de la région de Zaporojié a été présentée aux correspondants de Sputnik. Dans la vidéo, le commandant d’une batterie de mortiers et ses militaires tirent plusieurs salves sur une concentration adverse identifiée.Selon lui, les positions et les mouvements de l’adversaire sont détectés par la reconnaissance aérienne, non seulement de jour, mais aussi de nuit.

