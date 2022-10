https://fr.sputniknews.africa/20221012/le-parti-revolution-pour-la-prosperite-remporte-les-legislatives-au-lesotho-1056481872.html

Le parti Révolution pour la prospérité remporte les législatives au Lesotho

Le parti fondé il y a juste sept mois par le magnat du diamant Matekane avait remporté 56 sièges sur 120 au total, selon les résultats définitifs. 12.10.2022, Sputnik Afrique

Le parti Révolution pour la prospérité (RFP) de Sam Matekane a remporté les élections législatives organisées le 7 octobre au Lesotho, selon les résultats définitifs annoncés par la Commission électorale indépendante (CEI).Le parti fondé il y a juste sept mois par le magnat du diamant Matekane avait remporté 56 sièges sur 120 au total, selon les résultats définitifs. Les deux autres partis qui dominaient le paysage politique jusqu'ici, le Congrès démocratique (DC) et la Convention de tous les Basotho (ABC), ont obtenu respectivement 29 et 8 sièges.La victoire du RFP ouvre la voie à un changement de gouvernement au Lesotho, un pays d'Afrique australe marqué par des bouleversements politiques, la crise économique et la criminalité.L'Assemblée nationale du pays est composée de 120 députés élus pour un mandat de cinq ans au suffrage direct. Son mode de scrutin, mixte, s'apparente au système électoral allemand, bien que les électeurs n'aient qu'un seul vote pour exprimer leur choix. Sur les 120 sièges, 80 sont pourvus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales uninominales.L'ensemble des votes pour chacun des partis est ensuite regroupé au niveau national, nonobstant ceux des indépendants, et les quarante sièges restants répartis entre eux de manière à rapprocher la composition de l'Assemblée à celles des résultats en part des voix.

