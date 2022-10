https://fr.sputniknews.africa/20221010/legislatives-au-lesotho-un-nouveau-parti-en-tete-du-scrutin-1056458581.html

Législatives au Lesotho: un nouveau parti en tête du scrutin

Le parti Revolution for Prosperity (RFP) de Sam Matekane a pris la tête des élections législatives organisées le 7 octobre au Lesotho, selon les résultats... 10.10.2022, Sputnik Afrique

Revolution for Prosperity (RFR), parti fondé au Lesotho il y a juste sept mois par le magnat du diamant Matekane, est très en avance sur ses concurrents, d'après les résultats partiels des législatives tenues le 7 octobre dernier.RFR a remporté 47 des 64 circonscriptions annoncées par la Commission électorales indépendante (CEI). Il a maintenant besoin de 14 sièges supplémentaires sur les 15 circonscriptions restantes et des sièges à représentation proportionnelle qui n'ont pas encore été annoncés pour obtenir une victoire pure et simple afin de lui permettre de gouverner seul.Son challenger le plus proche à la fois principal parti d'opposition et membre du gouvernement de coalition, le Congrès démocratique (DC) dirigé par Mathibeli Mokhothu, était loin derrière avec seulement 14 sièges. L'actuel parti au pouvoir All Basotho Convention (ABC), qui dirige le pays de 2,14 millions d'habitants depuis 2017, se porte plutôt mal avec aucun siège remporté jusqu'à présent, selon le décompte.La chute de l'ABC est d'autant plus spectaculaire que le parti leader de la coalition gouvernementale sortante a, jusqu'à présent, moins bien réussi que des partis plus petits comme le Mouvement pour le changement économique (MEC), l'Alliance des démocrates (AD), le Parti de l'indépendance nationale (NIP) et révolutionnaires socialistes. Ces partis ont remporté un siège chacun.Une victoire du parti Revolution for Prosperity ouvre la voie à un changement de gouvernement au Lesotho.Législatives au LesothoLes citoyens du Royaume du Lesotho se sont rendus, le 7 octobre, aux urnes pour des élections législatives à enjeux élevés au milieu d'un effondrement économique mordant et d'une flambée de crimes violents.L'Assemblée nationale du pays est composée de 120 députés élus pour un mandat de cinq ans au suffrage direct. Son mode de scrutin, mixte, s'apparente au système électoral allemand, bien que les électeurs n'aient qu'un seul vote pour exprimer leur choix. Sur les 120 sièges, 80 sont pourvus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales uninominales.L'ensemble des votes pour chacun des partis est ensuite regroupé au niveau national, nonobstant ceux des indépendants, et les quarante sièges restants répartis entre eux de manière à rapprocher la composition de l'Assemblée à celles des résultats en part des voix.

