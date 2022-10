https://fr.sputniknews.africa/20221012/crise-alimentaire-la-turquie-exprime-ses-preoccupations-suite-a-lattentat-contre-le-pont-de-crimee-1056487246.html

Crise alimentaire: la Turquie exprime ses préoccupations suite à l’attentat contre le pont de Crimée

Crise alimentaire: la Turquie exprime ses préoccupations suite à l’attentat contre le pont de Crimée

La Turquie est préoccupée par l'escalade du conflit en Ukraine, qui a débuté avec l'attaque terroriste contre le pont de Crimée. Ankara craint la hausse des... 12.10.2022, Sputnik Afrique

Le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, Vahit Kirişci, a déclaré qu’Ankara s’inquiétait de ce que l’escalade des tensions suite à l’attaque contre le pont de Crimée pourrait causer aux approvisionnements en céréales.Selon lui, tous sont concernés.La crainte des prixIl a tenu à souligner que c’était également important pour la Turquie, car "les prix mondiaux finissent par nous affecter aussi".Il a aussi évoqué le risque pour le fonctionnement du "couloir céréalier" organisé dans le cadre de l'accord sur le blé. 302 navires ont traversé le détroit, transportant environ 6,8 millions de tonnes de céréales.L’explosion du pont de CriméeUn camion piégé a explosé le 8 octobre sur le pont de Crimée, reliant la péninsule à la région de Krasnodar. En conséquence, deux travées ont été endommagées et quatre personnes sont mortes. Au moment de la détonation, un train de marchandises passait à côté. Sept wagons-citernes ont pris feu. Le trafic automobile et ferroviaire a été en partie rétabli quelques heures plus tard.Vladimir Poutine a qualifié l’explosion d’attentat organisé par le régime de Kiev. Selon lui, cette attaque visait une infrastructure d’importance critique pour la Russie.Les forces russes ont porté en réponse des frappes massives contre des sites militaires et énergétiques partout en Ukraine. Ces bombardements se sont poursuivis les 11 et 12 octobre.

