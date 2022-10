https://fr.sputniknews.africa/20221011/tchad-le-premier-ministre-de-transition-presente-la-demission-1056477566.html

Tchad: Le Premier ministre de transition présente la démission de son gouvernement

Ce 11 octobre, le Premier ministre tchadien de transition, Pahimi Padacké Albert, a présenté la démission de son gouvernement. Elle a été reçue par le nouveau... 11.10.2022, Sputnik Afrique

Le Premier ministre de transition au Tchad, Pahimi Padacké Albert, a présenté mardi la démission de son gouvernement au Président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno.Le Président de Transition Mahamat Idriss Déby Itno a accepté cette démission qui intervient au lendemain de son investiture. Il a remercié le Chef du gouvernement pour les 18 mois passés à ses côtés et pour ses efforts au maintien de la stabilité du pays, indique le service de communication de la Présidence.Le général Mahamat Idriss Déby Itno qui a été investi lundi Président de la transition du Tchad pour deux années lors d'une cérémonie dans la capitale N'Djaména, avait annoncé que "la deuxième phase de transition que nous entamons sera pleinement consacrée à la mise en œuvre des conclusions du Dialogue National Inclusif et Souverain et à la mise en place d'un Gouvernement d’union nationale" qui travaillera "pour le retour à l’ordre constitutionnel et au développement humain".Une attention particulière sera accordée à la justice, a-t-il notamment soutenu, ajoutant que le gouvernement d’union nationale s’attèlera à relever en urgence, entre autres les défis majeurs en termes d’accès à l’eau potable et à l’énergie, d’accès aux soins de santé de base, d’accès à une éducation de qualité, d’accès à des emplois décents, à une sécurité alimentaire et de disponibilité d’infrastructures routières.

