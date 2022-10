https://fr.sputniknews.africa/20221011/les-tcheques-renoncent-ils-aux-repas-chauds-a-cause-de-la-crise-energetique-1056473928.html

Les Tchèques renoncent-ils aux repas chauds à cause de la crise énergétique?

Selon le site Lidovky, les habitants de République tchèque, habitués aux déjeuners copieux, refusent les repas chauds par souci d'économie. La crise...

L’influence de la crise énergétique continue de se propager en Europe. Pour s’en sortir, les Tchèques renoncent de plus en plus souvent à la nourriture chaude pour économiser, relate le site Lidovky.Le problème est que les prix des repas complets dans les cafés ont considérablement augmenté, tandis que l'inflation a englouti une grande partie des salaires.Crise énergétiqueLes pays occidentaux font face à une forte hausse des prix de l’énergie et à une poussée d’inflation record dans le contexte d’intensification des sanctions antirusses et d’abandon du carburant russe.Pour économiser les ressources, presque chaque gouvernement introduit des restrictions.

