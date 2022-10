https://fr.sputniknews.africa/20221011/kiev-pilonne-de-nouveau-la-zone-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1056474144.html

Kiev pilonne la zone de la centrale thermique de Zaporojié

Les forces ukrainiennes tirent ce 11 octobre sur la zone de la centrale thermique de Zaporojié, qui se trouve à proximité immédiate de la centrale nucléaire.Il s’agit de tirs d’artillerie menés sur le littoral et sur les zones industrielles de la ville d’Energodar. Actuellement, plus de 20 frappes ont été rapportées par les autorités locales.Selon les informations préliminaires, les projectiles ont été tirés depuis des obusiers de production américaine M777 de calibre de 155 mm.Aucun blessé ni dégât matériel n'a été signalé pour le moment.Zone visée par des tirsCette installation stratégique se trouve tout près de la centrale nucléaire, également régulièrement visée par les forces ukrainiennes. Elle est devenue officiellement russe le 5 octobre, via un décret signé Vladimir Poutine.Cette décision a été prise après la signature de la loi ratifiant le rattachement des nouveaux territoires à la Russie. La centrale se trouvait sous contrôle russe depuis le mois de mars.

