Deuxième jour des frappes sur l'Ukraine: tous les objectifs ont été atteints, selon la Défense russe

L’armée russe a continué d’infliger des frappes massives aux infrastructures énergétiques et militaires ukrainiennes. Toutes les cibles désignées ont été... 11.10.2022, Sputnik Afrique

Pour le deuxième jour consécutif, plusieurs villes ukrainiennes subissent des frappes russes massives.Le 10 octobre, Vladimir Poutine a confirmé lors du Conseil de sécurité que les frappes ont été réalisées contre des installations énergétiques, militaires et de communication ukrainiennes. Plusieurs villes ont été touchées, dont Kiev, Lvov, Odessa, Rovno, Dniepropetrovsk, Poltava, Jitomir, Kharkov ou encore Ternopol. Des infrastructures critiques et des sites énergétiques ont été endommagés dans tout le pays.Le bilan quotidienDans la république populaire de Donetsk, les forces armées russes ont détruit le 10 octobre deux bases de carburant ukrainiennes dans la région de Dniepropetrovsk et un dépôt de munitions avec des roquettes pour HIMARS, a déclaré le ministère. Les soldats ukrainiens ont tenté de contre-attaquer dans plusieurs directions, ils ont été repoussés vers leurs positions d'origine, selon le communiqué du ministère. Environ 300 soldats ukrainiens ont été éliminés.

