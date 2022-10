https://fr.sputniknews.africa/20221010/vladimir-poutine-reunit-son-conseil-de-securite--video-1056455696.html

Vladimir Poutine réunit son Conseil de sécurité – vidéo

Le Président russe convoque ce 10 octobre le Conseil de sécurité du pays, rassemblant les principaux ministres, responsables des services de sécurité et de... 10.10.2022, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

russie

vladimir poutine

Vladimir Poutine préside le Conseil sécurité russe.Quelques heures plus tôt, son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko avait également consulté les militaires et principaux ministres. La Russie et la Biélorussie se sont entendues sur le déploiement conjoint de troupes, avait-il annoncé à l’issue de la réunion.De nombreuses villes ukrainiennes viséesLe Conseil de sécurité russe se réunit alors que des frappes massives contre les infrastructures énergétiques ont été enregistrées partout en Ukraine ce matin.La veille, le Président russe a qualifié d’"acte terroriste" l’explosion qui avait partiellement détruit le 8 octobre le pont reliant la Russie continentale à la Crimée, rattachée à la Russie en 2014.

