L’Ukraine suspend l’exportation de l’électricité à l’UE suite à des frappes

L’Ukraine suspend l’exportation de l’électricité à l’UE suite à des frappes

En raison des dommages portés à des installations énergétiques ukrainiennes par des missiles russes, Kiev stoppe ses exportations d’électricité à l’UE. La... 10.10.2022, Sputnik Afrique

L’Ukraine suspend l’exportation de l’électricité à l’UE suite à des frappes russes à partir du 11 octobre, a fait savoir son ministère de l'Énergie. L'Ukraine a aussi déclaré avoir précédemment aidé l'Europe à réduire la consommation des ressources énergétiques russes via l'exportation de son électricité.Le ministère a précisé avoir expédié l’énergie via des lignes séparées vers la Pologne et la Moldavie. Début septembre, le Premier ministre ukrainien a déclaré que son pays exportait de l’électricité à la Moldavie, à la Roumaine, à la Slovaquie et à la Pologne. En plus de cela, Kiev avait l’intention d'en livrer également à l’Allemagne.Frappes aériennes russesAprès l’attaque qualifiée de "terroriste" par Vladimir Poutine contre le pont de Crimée, les forces armées russes ont effectué des frappes massives avec des armes de haute précision sur des installations militaires, de communication et énergétiques de l'Ukraine.Plusieurs villes ont été frappées, dont Kiev, Lvov, Odessa, Rovno, Dniepropetrovsk, Poltava, Jitomir, Kharkov et Ternopol. Des infrastructures critiques et des sites énergétiques ont été endommagés dans tout le pays.De nombreuses coupures d'électricité ont été annoncées. Par exemple, la ville de Lvov en est privé à 90%.

