Premières images des bombardements des villes ukrainiennes

Après l’attaque contre le pont de Crimée samedi, de nombreuses villes ukrainiennes ont été visées ce 10 octobre par des frappes aériennes. 10.10.2022, Sputnik Afrique

Ce lundi 10 octobre, les médias ukrainiens ont fait savoir que plusieurs explosions ont été retenties dans plusieurs villes d’Ukraine.Des dizaines de missiles volent vers différentes régions du pays. La ville de Kiev est parmi les cibles. Voici les conséquences de l'une des explosions diffusées sur les réseaux sociaux. Un gros panache de fumée noire s’étend au-dessus de la capitale ukrainienne.Des témoins ont diffusé des images des faits montrant les moments des frappes, des explosions et des dégâts causés.D’après le ministère ukrainien de l'Intérieur, l'un des missiles qui ont frappé Kiev est tombé dans la rue où se trouve le bureau des services de sécurité d'Ukraine (SBU), non loin du bureau de Volodymyr Zelensky.Infrastructures "critiques" touchéesPlusieurs projectiles ont frappé des "infrastructures critiques" de la ville, d’après le maire de Kiev. Une vidéo partagée sur Internet montre un incendie s'étant déclaré dans une centrale thermique de la capitale.En outre, des explosions se sont produites dans la ville de Dniepropetrovsk.Des détonations ont aussi été signalées dans les régions de Poltava, Rovno, Jitomir, Kharkov, Ternopol, Khmelnitskoe et Lvov.Un incendie s’est également déclaré à la centrale thermique, comme l’a déclaré le maire de Lvov.Le Président ukrainien a annoncé que l’alerte aérienne continuait dans tout le pays. Selon lui, il y a des morts et des blessés.

