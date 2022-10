https://fr.sputniknews.africa/20221010/les-frappes-russes-netaient-quune-gifle-et-un-avertissement-affirme-un-expert-militaire-iranien-1056464917.html

"Les frappes russes n’étaient qu'une gifle et un avertissement", affirme un expert militaire iranien

La Russie a voulu adressé un signal à Kiev et à ses soutiens à travers les frappes qui ont touché l’Ukraine ce 10 octobre, affirme à Sputnik l’expert militaire... 10.10.2022, Sputnik Afrique

Les frappes russes ayant touché plusieurs villes d’Ukraine ce 10 octobre doivent être vues comme un coup de semonce à destination de Kiev et de l’Occident, a déclaré à Sputnik Mohammed Hasan Sangtarash, expert militaire iranien.Selon lui, la Russie est loin d’avoir déchaîné tout son potentiel dans ces actions et serait capable de toucher des cibles beaucoup plus nombreuses et plus importantes.Pour le spécialiste militaire, Kiev doit désormais tirer les conséquences de ces événements et venir s’asseoir à la table des négociations, comme le propose Moscou. Inutile de compter "sur le soutien de l’Occident ou des mercenaires terroristes", souligne Mohammed Hasan Sangtarash, c’est via un dialogue "direct et sans tiers" que le conflit pourra prendre fin.Fin septembre, Vladimir Poutine avait déjà entrouvert la porte à des pourparlers, appelant Kiev à mettre fin aux hostilités.D’autres frappes similaires?Le constat de Mohammed Hasan Sangtarash est également partagé par Alexandre Bartoch, de l'Académie des sciences militaires de Russie. L’expert estime que le conflit a désormais débordé les frontières de l’Ukraine et ressemble de plus en plus à une "guerre de procuration" de l’Occident contre la Russie, confie-t-il à Sputnik Afrique.Si des actes de sabotage et de terrorisme se poursuivent, la Russie devra peut-être de nouveau recourir à ce type de frappes ciblées pour mettre le holà.Les frappes ayant touché l’Ukraine ce 10 octobre avaient en effet été décidées en réponse à la destruction partielle le 8 octobre du pont de Crimée, reliant la péninsule à la Russie. Moscou a en particulier touché des infrastructures énergétiques et de télécommunication.

