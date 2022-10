"Zelensky mène sa lutte avec des méthodes et des procédés terroristes. Nous avons déjà vu cette mentalité de terroristes dans le Donbass, maintenant à Kertch [explosion du pont de Crimée, ndlr] et même à l’égard d’Ukrainiens. C’est pourquoi le changement du régime de Zelensky devient nécessaire non seulement pour la paix en Ukraine et au Donbass, mais aussi pour rétablir la paix dans le monde entier. En effet, les affaires avancent d’une manière susceptible de menacer la sécurité internationale", a déclaré Nourhan el-Sheikh, professeur de l’université du Caire.